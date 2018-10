Nardella: appoggio Minniti perchè è unico che può battere Salvini

“Ho lavorato con lui da sindaco quando era ministro ed è una persona che può incarnare i valori di cui ha bisogno la sinistra oggi, per rappresentare una alternativa credibile al governo gialloverde”.

Lo dice al ”Corriere della Sera” Dario Nardella,sindaco di Firenze, a proposito di una eventuale candidatura di Marco Minniti alla segreteria del Partito democratico, caldeggiata con un appello pubblico da diversi sindaci dem tra cui lo stesso Nardella.

“Questa candidatura spariglia, cambia lo scenario di un Pd condannato a un congresso di mera investitura. O peggio, a una resa di conti tra correnti”, sottolinea Nardella, secondo il quale è “offensivo considerare Minniti un inseguitore di Salvini. È l”unica figura che

può mettere a nudo l”inaffidabilità di Salvini e del suo governo, proprio perché ha dimostrato che argomenti come la legalità e l”immigrazione possono essere affrontati seriamente e con più efficacia anche dalla sinistra”.

Le elezioni, spiega, non sono state perse su questi temi, ma “sottovalutando clamorosamente questioni che noi sindaci viviamo ogni giorno con i nostri cittadini”. Sul fatto che la sinistra rimproveri a Minniti politiche di destra, Nardella ricorda: “Minniti ha una storia che viene dalla sinistra. Non sarebbe un candidato solitario, ha con sé tanti amministratori e ha saputo meglio di ogni altro coniugare solidarietà con legalità. È con

lui ministro che i sindaci hanno messo in campo le migliori esperienze di accoglienza e legalità”. Alla domanda se la sfida tra Zingaretti e Minniti, ritenuto da molti il candidato di

Renzi, non rischi di lacerare il Pd, il sindaco di Firenze risponde: “Solo chi non conosce Minniti o chi è in malafede può pensare che sia una operazione renziana. Un confronto tra

candidati, se si parla di contenuti e di valori, non è affatto un problema. Anzi”.