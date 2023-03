Altin Gün, “Aşk”. Disco della settimana.

Il nuovo album della band guidata da Merve Dasdemir e Erdinç Ecevit è stato registrato ad Amsterdam e, come nello stile della band, influenzato dalla tradizione della musica popolare turca, dal funk psichedelico, dal groove pop, dalla sci-fi disco e dall’acid-folk.



Come spesso accade nella musica della band olandese i brani sono rielaborazioni di classici del folklore turco. Come Merve e Jasper affermano i brani in questione sono stati reinterpreti tantissime volte e da artisti differenti, ma mai sottoposti a “versioni pop psichedeliche”, o meglio al “trattamento Altin Gun“.



‘Ask’, il nostro “Disco della settimana“, è un disco fresco e senza tempo, radicato nell’antichità e proteso verso il futuro delineando di fatto traiettorie inedite per la nuova musica mondiale, un percorso che porta quella che un tempo si chiamava “world music” ad un livello mai raggiunto di stimolante contemporaneità.



I live degli Altin Gun (nominati ai Grammy del 2020 come Best Global Music Album) negli ultimi anni hanno registrato sold out ovunque nel mondo, Italia compresa, ed è di fatto una delle più band richieste dai più importanti festival internazionali.

ALTIN GUN — ‘Ask’ (Glitterbeat )

Tracklist:

01. Badi Sabah Olmadan

02. Su Sızıyor

03. Dere Geliyor

04. Leylim Ley

05. Çıt Çıt ÇedeneHai

06. Rakıya Su Katamam

07. Doktor Civanım

08. Canım Oy

09. Kalk Gidelim

10. Güzelliğin On Para Etmezli