Disco della settimana: Altin Gün “Yol”

La band di Amsterdam di orgine turca Altin Gün, torna con il nuovo album. Un potente mix di Anatolian rock, psichedelia folk turca e synth-pop dal tocco anni ’80.





La musica degli Altin Gun è un inconfondibile mix di rock anatolico, psichedelia folk e synth-pop dal tocco anni ’80. Come spesso accade per le loro composizioni anche i brani del nuovo disco si ispirano a classici della tradizione folk turca. Il nuovo disco flirta senza remore con il dancefloor, guidato dalla voce di Merve Dasdemir e influenzato dall’Europop e dalla musica turca.

Ora, dopo il lunghissimo tour prima della pandemia che li ha visti registrare un sold out dietro l’altro e una nomination ai Grammy del 2020 come Best Global Music Album, gli Altin Gun hanno pubblicato ‘Yol’ (trad. la strada), ancora su Glitterbeat Records.





I live degli Altin Gun negli ultimi anni hanno registrato sold out ovunque nel mondo e aiutato la band a diventare una delle più richieste dal circuito dei festival rock, indie e world music internazionali ottenendo una nomination ai Grammy del 2020 come Best Global Music Album. La band guidata dai due cantanti Merve Dasdemir e Erdinç Ecevit ha scritto e registrato il nuovo album durante la forzata quarantena del 2020. Coaudiuvati dal team di produzione belga Asa Moto (Oliver Geerts and Gilles Noë) sempre fedeli alla missione di attualizzare il passato in chiave moderna ampliandone così anche la divulgazione.

Anche se i primi due estratti confermano un cambio di stile più “dancefloor oriented”, gli Altin Gun non hanno abbandonato il sound che li ha resi unici. Il loro maturo trademark psych-folk-rock influenzato dalla tradizione turca è ancora riconoscibilissimo in brani come ‘Sevda Olmasaydı’, ‘Maçka Yolları’, ‘Kara Toprak’ e ‘Yekte’. Ma non fatevi ingannare dalla ariosità e fruibilità “euro-pop” delle composizioni, i loro parenti più stretti, nel senso della attitudine freak, sono il lisergico sciamanesimo dei Goat il jazz oscuro di The Comet Is Coming, le mutazioni pulsanti di King Gizzard & The Lizard Wizard.

Per comprendere meglio il progetto il consiglio è di dare un’occhiata ai videoclip che accompagnano le canzoni.

Album info: https://glitterbeat.com/artists/altin-gun/