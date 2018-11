Sabato 10 novembre nuovo appuntamento con Nobody’s Perfect . Al Tenax arriva Micheal Mayer, uno dei nomi di punta della dance tedesca. In apertura in consolle Matteo Zarcone aka Zee

È uno dei nomi fondamentali per la musica elettronica mondiale: fondatore della Kompakt Records, dj produttore e remixer dal gusto impeccabile e dalla tecnica sopraffina, Michael Mayer è lo special guest di sabato 10 novembre al Tenax (apertura porte ore 22:30 – ingresso 10/12/15 € – vietato ai minori di 18 anni).

La sua carriera lo ha portato a suonare sui palchi di tutto il mondo di fronte a milioni di persone. È il fondatore della Kompakt, celebre etichetta tedesca, e ha remixato per artisti quali Pet Shop Boys, Depeche Mode, Foals e Rufus Wainwright.

Nato nel 1971 nella Foresta Nera, Michael Mayer è entrato in contatto con il mondo del djing da ragazzino grazie a un suo vicino di casa che dj e light designer che gli passava mixtapes e lo faceva entrare di nascosto nei club.

“L’immagine di una persona dietro la consolle è incisa nella mia memoria. Ho capito fin da subito che quello era ciò che volevo fare!”. Distribuisce giornali, si mette da parte i soldi e a 14 anni si compra i suoi primi piatti e un mixer. Poco dopo diventa il beniamino delle feste della scuola e all’età di 18 anni comincia a suonare in locali veri e propri anche se il suo gusto non lo rende così digeribile per i gusti commerciali dell’epoca e comincia ad esplorare progetti più underground.

Per quanto rimanga fedele al 4/4 Michel Mayer non è certamente un integralista della techno e cerca costantemente di allargarne i confini e di andare sempre più in profondità. Il suo amore per la club culture, la sua passione per la musica e la sua dedizione all’arte del djing e della produzione lo pongono in una categoria a cui pochi professionisti riescono ad accedere: “Come dj sento la responsabilità di combinare più generi e più epoche. Tutto è volto a far divertire il pubblico ma al contempo non bisogna sotto-stimolarlo o affaticarlo troppo. E inoltre si deve anche essere sovversivi e suonare musica che mai uno si sarebbe neanche sognato di ballare. Un dj deve essere entrambe le cose: un intrattenitore e un educatore”.

In apertura un dj producer molto apprezzato fra le mura del Tenax, ovvero ZEE aka Matteo Zarcone. Dj, produttore e batterista in questi ultimi 10 anni ha suonato nei più prestigiosi club italiani dividendo il palco con artisti di di fama internazionale, dei veri big della scena house.

Tenax – via pratese 46, 50145 Firenze – PARCHEGGIO: si consiglia la clientela di parcheggiare l’auto nell’aerea custodita e gratuita in via Palagio degli Spini a soli 400 metri dal Tenax