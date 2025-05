Al Lars Rock Fest annunciati anche Karate e The Heliocentrics

The Heliocentrics e Karate saranno i protagonisti della terza ed ultima serata del Lars Rock Festival di Chiusi. Appuntamento previsto per domenica 6 luglio, ad ingresso gratuito



Dopo aver presentato Mclusky, Italia 90 e Cucamaras come protagonisti della prima serata e Black Country, New Road della seconda, il LARS ROCK FEST 2025 annuncia che i londinesi The Heliocentrics e gli americani Karate infiammeranno il palco del festival per la giornata conclusiva della kermesse, domenica 6 luglio, da tradizione totalmente ad ingresso gratuito.

I londinesi Heliocentrics debuttano nel 2007 con “Out There” che getta le basi per quello cheè considerato il loro capolavoro, del 2009, “Inspiration Information”, insieme alla leggenda musicale etiope Mulatu Astatke. Il lavoro viene eletto dal noto dj Gilles Peterson album dell’anno, e successivamente raccomandato da Jamie Cullum come uno dei “cinque album jazz essenziali” da ascoltare. Il collettivo costituito dal batterista e produttore Malcolm Catto, dal bassista Jake Ferguson, dal polistrumentista Jack Yglesias e dal chitarrista Adrian Owusu ha ridefinito i confini del funk e del jazz psichedelico. Sul palco del Lars Rock Fest sentiremo e vedremo: Barbora Patkova alla voce, Malcolm Catto alla batteria, Jake Ferguson al basso, Dan Smith alla chitarra, Toby McLaren alle tastiere/elettronica e Chris Williams al sax.

Nella stessa serata i Karate. Fondati a Boston nel 1993 da Geoff Farina, Eamonn Vitt e Gavin McCarthy. A loro si è aggiunto Jeff Goddard al basso nel 1995. Il gruppo ha pubblicato sei album in studio, due EP, numerosi singoli e split 7″ tra il 1994 e il 2005. In questo percorso, dalle radici punk, il gruppo si è avventurato in un’ampia gamma di sperimentazioni tra cui jazz-rock, post-rock.

