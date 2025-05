A Firenze cooperazione in festa sul tema del lavoro

Dal 21 al 23 maggio in piazza Santissima Annunziata a Firenze torna ‘La cooperazione in festa’, la rassegna di tre giorni a ingresso gratuito organizzata da Legacoop Toscana con il patrocinio di Comune di Firenze: l’evento ha per tema il lavoro e prevede incontri, degustazioni, uno spettacolo di Jacopo Veneziani, l’esibizione di band emergenti e il concerto di Bobo Rondelli.

Quest’anno la manifestazione ospita anche la prima tappa regionale del percorso di avvicinamento alla Biennale dell’economia cooperativa, a cura di Legacoop nazionale, che si terrà a Milano nel 2026.

In programma ci sono anche due eventi collaterali e su invito: l’assemblea dei delegati Legacoop Toscana (21 maggio, ore 16) che ospiterà al suo interno un confronto tra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e l’assemblea nazionale dei delegati Legacoop (22 maggio, ore 14.30) a cui interverranno anche Paolo Gentiloni e l’economista Tommaso Nannicini.

Per il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini il percorso, che partirà da Firenze, affronterà nelle varie tappe “temi rilevanti come lavoro, innovazione, welfare, sostenibilità”, mentre il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini sottolinea che “la tappa toscana mette al centro il tema del lavoro, elemento fondativo per la cooperazione, che viene affrontato da vari punti di vista”. “Una festa per approfondire temi importanti come il lavoro e il mondo della cooperazione ma anche per divertirsi e stare insieme con tante iniziative e momenti di svago”, le parole dell’assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini.