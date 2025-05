Concerti, spettacoli, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini. E poi, festival, feste a tema, sport in compagnia, una rinnovata e sfiziosa proposta drink/food e molto altro… E’ Ultravox Firenze 2025.Da sabato 17 maggio torna lo spazio estivo del Parco delle Cascine, a Firenze. Tutti i giorni dal tramonto a tarda sera, una valanga di proposte per vivere l’estate in relax e allegria, nel fresco del parco della Tinaia, di fronte all’Ippodromo del Visarno.

La serata inaugurale di sabato 17 maggio sarà nel segno degli HSO e del loro pop/punk rivisitato per la GenZ. Canzoni sentimentali e decadenti, surreali e dal sapore di mare. Sabato 24 maggio sarà la volta del Solito Dandy; tutto da ballare il live di Elasi, venerdì 30 maggio, seguito sabato 31 da quello di Anna Castiglia, cantautrice che si è aggiudicata l’ultima edizione del concorso Musicultura.



E ancora, sabato 7 giugno la patchanka degli España Circo Este, martedì 10 giugno il rock iconoclasta di Giorgio Canali, sabato 14 le cover Led Zeppelin dei Norge, martedì 17 il rock al femminile di Lamante (dal Rock Contest Controradio), martedì 24 Cecco e Cipo. In arrivo Fabio Celenza (5 luglio), Tre Allegri Ragazzi Morti (10 luglio), 99 Posse (17 luglio), Maurizio Carucci (18 luglio)… Programma completo sul sito ufficiale www.ultravoxfirenze.it e sui canali social.

All’Ultravox si arriva senza stress con i mezzi pubblici, in tramvia e autobus. Ma per chi non può fare a meno di auto e moto c’è il grande parcheggio del piazzale delle Cascine proprio accanto al prato della Tinaia.