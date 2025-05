Incidente sul lavoro: marinaio colpito da fune in tensione a Carrara, è grave

Incidente sul lavoro nel pomeriggio a Marina di Carrara (Massa Carrara) lungo viale da Verrazzano. Da quanto appreso, un uomo è stato colpito da una fune in tensione.

E’ un cittadino tunisino di 27 anni l’uomo rimasto infortunato oggi a Marina di Carrara. Il giovane, trasportato in codice rosso all’ospedale di Massa, è stato colpito da una fune all’interno del porto, e non lungo viale da Verrazzano, come reso noto in precedenza, strada che conduce alla banchina dove c’è stato l’incidente.

Il ferito è un marinaio ed è stato colpito alla schiena da una grossa fune d’ormeggio, tenuta in tensione ma staccatasi all’improvviso da una nave all’attracco in porto.

Immediata la chiamata ai soccorsi, intervenuti subito sul posto. Il viale da Verrazzano è una strada pubblica pertinente all’ingresso del porto sulla quale transitano diversi mezzi pesanti.

Sono intervenute sul posto un’ambulanza infermieristica di Carrara insieme alla Capitaneria di Porto. L’uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Massa. Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati avviati accertamenti dal Dipartimento della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Nord Ovest.

Incidente sul lavoro questo pomeriggio anche a Castelnuovo dell’Abate, nel comune di Montalcino (Siena), dove un operaio 34enne è scivolato su un ponteggio di un cantiere edile all’interno di un’azienda agricola. L’uomo è stato trasportato in condizioni non gravi all’ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso 2. Intervenuta anche l’ambulanza della Misericordia di Montalcino. Avvisati il Dipartimento di Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Sud Ovest e le forze dell’ordine.