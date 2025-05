Uilpa, poliziotto penitenziaria suicida a Porto Azzurro

Un appartenente alla polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Porto Azzurro (Livorno), 58 anni, si è tolto la vita ieri pomeriggio.

Lo riferisce Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria che commenta: “Siamo sgomenti per quest’ulteriore vita spezzata. Ancora una morte di carcere e per il carcere”: “Dall’inizio dell’anno è il secondo operatore che si toglie la vita, mentre ammontano a 29 i detenuti suicidi”, “numeri pazzeschi per un qualsiasi Paese che voglia dirsi civile”.

“Naturalmente – aggiunge De Fazio -, a determinare un gesto così estremo concorrono una serie di variabili, di diversa natura, ma noi riteniamo che il servizio in prigioni in perenne emergenza e con carichi di lavoro e di coscienza inenarrabili costituiscano il fattore prevalente, tanto che le consideriamo morti per servizio”.

Per De Fazio “dal governo sulle politiche carcerarie continuano a pestare l’acqua nel mortaio enunciando slogan privi di contenuti, quando non del tutto fuorvianti. Basti pensare che da 5 mesi non riescono a nominare il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, lasciando le carceri e il Corpo di polizia privi del loro vertice” aggiunge il sindacalista. “In questo momento – conclude – non ci rimane che stringerci” ai familiari del collega, “ma da domani valuteremo ancora con maggiore determinazione come infrangere il muro di gomma innalzato a via Arenula e a Palazzo Chigi”.