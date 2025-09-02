www.controradio.it Aeroporto di Peretola, arriva il sì al nuovo masterplan Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:41 Share Share Link Embed

La Commissione Via-Vas ha detto sì al nuovo masterplan dell’aeroporto fiorentino di Peretola. Dopo il via libera del Ministero, con tredici prescrizioni, i lavori potrebbero partire prima della fine dell’anno. Ora mancano solo i Beni culturali.

E’ arrivato da Roma il primo sì al dossier inviato dalla Regione Toscana alla Commissione Via – Vas, ovvero la commissione ministeriale – ministero dell’Ambiente – che si occupa di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. La commissione muove tredici rilievi, tredici prescrizioni. Per la Regione, è una buona notizia. Cinque anni fa le prescrizioni erano state settanta. Ma in ogni caso sarà comunque dirimente il peso di questi ultimi rilievi. A questo punto il parere della commissione dovrà diventare parte di un decreto sempre ministeriale. Ma questo potrà accadere solo dopo il parere di un altro ministero, quello dei Beni culturali, ovvero della Soprintendenza. E ancora, detto tutto questo, il decreto dovrà essere trasmesso alla conferenza dei servizi. Solo allora potrà arrivare il permesso per l’avvio dei lavori. E questo, nonostante i numerosi passaggi, potrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Si tratta di lavori di ampliamento dell’aeroporto fiorentino – di cui si parla da decenni – che porterà ad una pista di 2200 metri a fronte dei 1650 di oggi, e potrebbe portare i passeggeri da 3,6 a 5,5 milioni entro dieci anni. Contrari da sempre all’ampliamento i comuni di Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Carmignano, Poggio a Caiano. Contrari i comitati e contrario il Movimento 5 stelle, come da accordo in 23 punti siglato con il Pd per sostenere Giani ed entrare nel governo regionale. Troppo tardi, Giani ha spinto in queste settimane per chiudere su un progetto, quello di Peretola, che oggi più che mai sembra cosa fatta.