Controradio Streaming
Mer 3 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaAeroporto di Peretola, arriva il sì al nuovo masterplan
ToscanaCronaca

Aeroporto di Peretola, arriva il sì al nuovo masterplan

By Raffaele Palumbo
©Controradio
Logo Controradio
www.controradio.it
Aeroporto di Peretola, arriva il sì al nuovo masterplan
Loading
/

La Commissione Via-Vas ha detto sì al nuovo masterplan dell’aeroporto fiorentino di Peretola. Dopo il via libera del Ministero, con tredici prescrizioni, i lavori potrebbero partire prima della fine dell’anno. Ora mancano solo i Beni culturali.

E’ arrivato da Roma il primo sì al dossier inviato dalla Regione Toscana alla Commissione Via – Vas, ovvero la commissione ministeriale – ministero dell’Ambiente – che si occupa di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. La commissione muove tredici rilievi, tredici prescrizioni. Per la Regione, è una buona notizia. Cinque anni fa le prescrizioni erano state settanta. Ma in ogni caso sarà comunque dirimente il peso di questi ultimi rilievi. A questo punto il parere della commissione dovrà diventare parte di un decreto sempre ministeriale. Ma questo potrà accadere solo dopo il parere di un altro ministero, quello dei Beni culturali, ovvero della Soprintendenza. E ancora, detto tutto questo, il decreto dovrà essere trasmesso alla conferenza dei servizi. Solo allora potrà arrivare il permesso per l’avvio dei lavori. E questo, nonostante i numerosi passaggi, potrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Si tratta di lavori di ampliamento dell’aeroporto fiorentino – di cui si parla da decenni – che porterà ad una pista di 2200 metri a fronte dei 1650 di oggi, e potrebbe portare i passeggeri da 3,6 a 5,5 milioni entro dieci anni. Contrari da sempre all’ampliamento i comuni di Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Carmignano, Poggio a Caiano. Contrari i comitati e contrario il Movimento 5 stelle, come da accordo in 23 punti siglato con il Pd per sostenere Giani ed entrare nel governo regionale. Troppo tardi, Giani ha spinto in queste settimane per chiudere su un progetto, quello di Peretola, che oggi più che mai sembra cosa fatta.

Articolo precedente
Caso Prato: indagini su diffusione video, più denunce
Articolo successivo
Arrestato a Viareggio presunto capo di una rete di immigrazione clandestina

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30570Cronaca18249Politica4065Cultura & Spettacolo3805Diritti2558Sanità2516

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI