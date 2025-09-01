Controradio Streaming
ToscanaCronacaCaso Prato: indagini su diffusione video, più denunce
ToscanaCronacaPolitica

Caso Prato: indagini su diffusione video, più denunce

By Redazione

“La procura sta effettuando investigazioni sui temi oggetto delle denunce presentate da Tommaso Cocci e da altri esponenti politici, al fine di verificare i fatti narrati e individuare le responsabilità penali ove esistenti.

L’ufficio è da tempo impegnato a curare mirati accertamenti e, con riferimento ai fatti esposti, si procede allo stato, per i reati di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti senza il consenso dell’interessato e di diffamazione. Tale doverose indagini per la loro delicatezza, anche tenendo conto del periodo elettorale, esigono il massimo riserbo”.

Così il procuratore di Prato Luca Tescaroli in una nota diffusa questo pomeriggio in merito al caso che ha coinvolto Tommaso Cocci, l’ex capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale pratese al centro di un ricatto per una foto intima inviata dopo essere stato adescato on line.

