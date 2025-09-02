Controradio Streaming
Mar 2 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaArrestato a Viareggio presunto capo di una rete di immigrazione clandestina
ToscanaCronaca

Arrestato a Viareggio presunto capo di una rete di immigrazione clandestina

By Redazione
Firenze, minori stranieri

Fermato a Viareggio (Lucca) dalla polizia un 29enne di origine marocchina: gli agenti del commissariato viareggino hanno dato esecuzione a un mandato di cattura internazionale, ai fini dell’estradizione, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo, spiega la questura di Lucca, sarebbe considerato il presunto capo di una rete di migrazione clandestina dal Marocco.

Il 29enne, che risulta domiciliato a Pisa, è stato sottoposto a un controllo, la notte tra sabato e domenica scorsi, insieme a un connazionale “mentre si trovava dopo una lite, lungo il viale Europa a Viareggio, nei pressi di alcuni noti locali della movida”. Dalle verifiche nella banca dati delle forze dell’ordine e da un approfondimento di quanto emerso, è risultato a suo carico il mandato di cattura emesso dalla procura generale del Marocco. L’uomo, si spiega ancora dalla questura, “è accusato di essere a capo, unitamente al padre che è in Marocco, di una rete di migrazione clandestina”. E’ scattato così l’arresto e il 29enne è stato condotto al carcere di Lucca in attesa delle decisioni della Corte d’appello di Firenze.

Articolo precedente
Aeroporto di Peretola, arriva il sì al nuovo masterplan
Articolo successivo
Giani, ‘Carrai via da Meyer tra pochi mesi, ma non decido io’

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30569Cronaca18249Politica4065Cultura & Spettacolo3805Diritti2557Sanità2516

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI