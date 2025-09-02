Arrestato a Viareggio presunto capo di una rete di immigrazione clandestina

Fermato a Viareggio (Lucca) dalla polizia un 29enne di origine marocchina: gli agenti del commissariato viareggino hanno dato esecuzione a un mandato di cattura internazionale, ai fini dell’estradizione, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo, spiega la questura di Lucca, sarebbe considerato il presunto capo di una rete di migrazione clandestina dal Marocco.

Il 29enne, che risulta domiciliato a Pisa, è stato sottoposto a un controllo, la notte tra sabato e domenica scorsi, insieme a un connazionale “mentre si trovava dopo una lite, lungo il viale Europa a Viareggio, nei pressi di alcuni noti locali della movida”. Dalle verifiche nella banca dati delle forze dell’ordine e da un approfondimento di quanto emerso, è risultato a suo carico il mandato di cattura emesso dalla procura generale del Marocco. L’uomo, si spiega ancora dalla questura, “è accusato di essere a capo, unitamente al padre che è in Marocco, di una rete di migrazione clandestina”. E’ scattato così l’arresto e il 29enne è stato condotto al carcere di Lucca in attesa delle decisioni della Corte d’appello di Firenze.