Giani, ‘Carrai via da Meyer tra pochi mesi, ma non decido io’

“Quando si esaurirà fra pochissimi mesi”, l’incarico di presidente della Fondazione Meyer, “è opportuno che si abbia un’altra figura che possa tranquillizzare rispetto al sentimento complessivo, ma è evidente che non è una nomina che fa il presidente della Regione. Quindi non è a me che deve essere rivolta questa richiesta”.

Così questa mattina ai microfoni di Novaradio il presidente della Toscana e candidato per il centrosinistra Eugenio Giani, in merito alla permanenza di Marco Carrai, console onorario di Israele per Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, alla presidenza della Fondazione Meyer. Un cambiamento che viene chiesto anche da alcune forze della coalizione che sostiene Giani, come Avs e M5s.

“Condivido e apprezzo le posizioni espresse dal presidente Giani sul futuro della presidenza della Fondazione Meyer di Firenze. La volontà di non voler procedere al rinnovo dell’incarico a Marco Carrai una volta arrivato a scadenza è un passo importante nella direzione invocata da Avs insieme ad associazioni e movimenti. Tuttavia, se sono queste le valutazioni della Regione Toscana è opportuno che nell’interesse della Fondazione Carrai ne prenda atto”. Così Lorenzo Falchi, candidato al Consiglio regionale della Toscana per Alleanza Verdi Sinistra a Firenze commentando le parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sul presidente della Fondazione dell’ospedale pediatrico, e console di Israele, Marco Carrai.

“La nomina del presidente della Fondazione è prerogativa esclusiva del direttore generale del Meyer che a sua volta è nominato e revocato dalla Regione Toscana – osserva Falchi in una nota -. Al di là della forma il dato sostanziale mi pare chiarissimo: oggettivamente risulterebbe davvero difficile immaginare che Carrai possa proseguire il mandato in questo contesto”.