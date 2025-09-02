Studentessa denuncia, ‘violentata in bagno di un locale a Firenze’

Una studentessa 25enne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nel “bagno di un locale” nel centro storico di Firenze. La denuncia è stata presentata la scorsa settimana, come riporta oggi l’edizione fiorentina de La Nazione, anche se la violenza sarebbe avvenuta a marzo scorso.

Secondo quanto emerge, la giovane, italiana, durante una serata passata con un gruppo di amici, avrebbe chiesto a un componente dello staff, un 30enne, anch’egli italiano, di poter usare il bagno riservato ai dipendenti del locale, perché quello ‘pubblico’ troppo affollato. Una volta dentro, però, l’uomo le avrebbe usato violenza. I contorni della vicenda sono ancora in fase di accertamento.

Nei giorni successivi, la giovane — sempre stando a quanto denunciato — non avrebbe avuto la forza di reagire e sul momento non avrebbe raccontato nulla di questa vicenda a nessuno delle persone che era quella sera assieme a lei nella comitiva. A distanza di tempo, ha poi cominciato a svelare i terribili dettagli agli amici più stretti, che in più occasioni gli hanno consigliato di fare denuncia. Dopo la denuncia sono così scattati gli accertamenti della polizia: in queste ore gli investigatori stanno ripercorrendo la testimonianza della donna.