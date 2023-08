A Mont’Alfonso i concerti di Simone Graziano e Bennato

A Ferragosto concerto all’alba nel cuore della Garfagnana con il pianista Simone Graziano, mercoledì 16 sul palco di “Mont’Alfonso sotto le stelle” il live di Edoardo Bennato

A Castelnuovo di Garfagnana, martedì 15 agosto, il sole sorgerà sulle note del pianista Simone Graziano. A fare da cornice sarà la cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso, dove si rinnova l’appuntamento con il concerto all’alba di Ferragosto di Mont’Alfonso sotto le stelle, festival che da quattro anni porta eventi e spettacoli in secolari fortezze e altri magnifici luoghi della Garfagnana in provincia di Lucca,



Inizio concerto previsto alle ore 4.45. Tra i pianisti più apprezzati ed eclettici del jazz internazionale, Simone Graziano proporrà “Embracing the future”, progetto nato con l’intento di esaltare i suoni oscuri dello strumento e perfetto per questo evento. Per chi lo desidera, al concerto è abbinata l’iniziativa “Camminalba”, camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont’Alfonso. (Info e prenotazioni via whatsapp al numero 370 2906924 o via email a [email protected]).

Il festival prosegue mercoledì 16 agosto (ore 21.15) sempre in Fortezza di Mont’Alfonso con l’attesissimo concerto di Edoardo Bennato. Il cantautore che da quarant’anni immortala buoni e cattivi, sbeffeggia i potenti e inneggia alla forza di noi comuni mortali, regalerà un live ad alto contenuto rock e blues.

Due ore di musica, video e interazione con il pubblico. Un viaggio attraverso brani e le melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo.

