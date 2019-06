A Cielo Aperto! Tornano i grandi concerti alla Cavea del Teatro del Maggio a Firenze

Uno dei palchi estivi più scenografici di Firenze, finalmente riaperto alla musica. Con Calexico e Iron&Wine, Franz Ferdinand, Negrita, Marlene Kuntz…

Inaugurazione giovedì 27 giugno con STAIRWAY TO HEAVEN, omaggio sinfonico ai Led Zeppelin che vede insieme i Norge di Jack Meille – da 20 anni devoti al verbo di Plant e Page – e l’Orchestra Nuove Assonanze diretta da Stefano Maccagno.

Lunedì primo luglio largo al pop fantasioso e geniale degli EUGENIO IN VIA DI GIOIA: con Galeffi, Lupineri e Le Larve animano l’EDERA NIGHT, serata-evento affacciata sul nuovo cantautorato indie-pendente.

Da un mito all’altro: giovedì 4 luglio è la volta dei BEATLES, e in scena va REVOLUTION: ABBEY ROAD 50TH ANNIVERSARY, full immersion nel leggendario gruppo inglese, insieme alla tribute band più famosa d’Europa, The Beatbox, affiancata dalla Roma Philharmonic Orchestra diretta dal maestro Stefano Trasimeni.

Senza fronzoli, la miglior band prog metal del nuovo millennio: i britannici HAKEN portano in tour le trame sofisticate e le incendiare digressioni del loro recente album “Vector”: Firenze li aspetta a braccia aperte, sabato 6 luglio alla Cavea del Teatro del Maggio.

25 anni di rock ‘n’roll. Che i NEGRITA festeggiano con un live volutamente double-face, acustico ed elettrico. Il concerto fiorentino di lunedì 8 luglio alla Cavea è una cavalcata attraverso i loro classici. Con l’aggiunta di qualche perla mai suonata dal vivo, o quasi.

Giovedì 11 luglio il ritorno dei FRANZ FERDINAND, band che ha riscritto il brit-rock di inizio millennio, attingendo all’indie, al post punk, al pop, senza disdegnare incursioni dance. L’ultimo album “Always Ascending” segna una sorta di rinascita, una trionfale rielaborazione del gruppo, che esplode con idee fresche e vigorosi esperimenti sonori. Special guest, in apertura, il trio californiano Mini Mansions.

L’estate A Cielo Aperto continua domenica 14 luglio con MARLENE KUNTZ e il concerto è doppio, un primo tutto acustico e un secondo tutto elettrico, per quasi tre ore di live: l’unplugged è un percorso nell’intera discografia, attraverso i brani che meglio si prestano a questa rivisitazione, nell’elettrico si celebra il ventennale dell’album “Ho ucciso paranoia”, proposto per intero.

Chiudono giovedì 25 luglio CALEXICO E IRON & WINE, nomi di culto di quella scena americana sospesa tra folk, country e indie. Intesa di lunga data, suggellata dall’album “Years to Burn” in uscita proprio in questi giorni e ben rappresentato dal singolo “Father Mountain”.

Inizio concerti ore 21, ad eccezione di EDERA NIGHT (dalle ore 19) e HAKEN (ore 20,30).

Biglietti disponibili nei punti vendita Boxoffice Toscana e online su ticketone

Dal 27 giugno al 25 luglio 2019

Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Piazzale Vittorio Gui – accesso da viale Fratelli Rosselli – Firenze