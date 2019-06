Franz Ferdinand + Mini Mansions in concerto a Firenze!

Giovedì 11 luglio 2019 alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino l’attesissimo concerto dei Franz Ferdinand. In apertura il trio californiano dei Mini Mansions

Il trio californiano dei Mini Mansions– composto da Michael Shuman dei Queens Of The Stone Age, Zack Dawes e Tyler Parkford dei The Last Shadow Puppets – approderà a Firenze a pochi giorni dall’uscita del nuovo progetto “Guy Walks Into a Bar..” in uscita a fine luglio. La band ha collaborato con esponenti della musica rock internazionale come Alex Turner, Josh Homme, Brian Wilson e Sparks.

Franz Ferdinand sono un gruppo musicale originario di Glasgow formatosi nel 2002.

Dopo l’abbandono del chitarrista Nick McCarthy, l’attuale formazione comprende Alex Kapranos, Bob Hardy, Dino Bardot, Julian Corrie e Paul Thomson.

Il successo arriva nel 2004 con l’album di debutto “Franz Ferdinand”, anticipato dai singoli “Darts Of Pleasure” e “Take Me Out”, quest’ultimo certificato oro in Italia, subito alla #3 della UK Chart. L’album ha ricevuto ottimi riscontri nelle classifiche mondiali, vendendo oltre 3 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo e ricevendo molti premi internazionali tra cui 2 Brit Awards, 1 Ivor Novello Awards, 1 Mercury Prize, 4 NME Awards, 1 Q Awards e un premio come miglior video per “Take Me Out”. Riceve inoltre 3 nomination ai Grammy Awards. Nel 2005 esce il secondo album “You Could Have It So Much Better”, che debutta subito alla #1 nella classifica in UK e nella Top 10 Americana e include i 4 singoli di successo “Do You Want To”, “Walk Away” usciti nel 2005, “The Fallen” e “Eleanor Put your Boots On” usciti nel 2006. L’album riceve 2 nomination ai Grammy Awards come Miglior Album di Musica Alternativa e come Miglior Performance Rock di un duo o un gruppo con il singolo “Do You Want To”.

Nel gennaio 2009 è la volta di “Tonight: Franz Ferdinand” ,seguito da “Right Thoughts, Right Words, Right Action” nel 2013 e dall’ultimo album “Always Ascending” pubblicato il 9 febbraio 2018. “Always Ascending” segna una sorta di rinascita, una trionfante rielaborazione del gruppo, che esplode con fresche idee e vigorosi esperimenti sonori.

Con l’entusiasmo e la grinta che caratterizza da sempre i loro live, sono considerati una delle band indie più influenti del nuovo millennio musicale.