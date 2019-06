Una nuova edizione di Etnica! Sei giorni pieni di musica ed eventi a Vicchio. Scopri il programma nel dettaglio. Fino al 30 giugno con Giufà, Les Freres Smith e Sud Sound System

Venerdì 28

EUSEBIO MARTINELLI GIPSY ORKESTAR + GIUFA’

Festa Gitana

La Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar nasce nel 2010 con la voglia di dar vita ad un progetto musicale che racchiudesse l’essenza della musica gitana. I musicisti e gli spettatori non sono in alcun modo separati da un dislivello dovuto al palcoscenico, ma si uniscono in una festa che vede sullo stesso piano persone che ballano, suonano e cantano liberamente.

Giufà si colloca all’interno della scena musicale World Music europea con un genere che spazia dal Klezmer al Balkan beat con una forte matrice rock. Riff di fiati incalzanti, chitarre distorte, cassa in quattro e sonorità balcaniche sono i quattro ingredienti principali che riescono a trascinare, coinvolgere e far saltare il pubblico di ogni età. Ogni concerto è un’esplosine di suoni, colori e allegria, che coinvolge e fa diventare il pubblico stesso parte integrante dello show.

Sabato 29 luglio

LES FRERES SMITH

Pionieri della scena parigina di Afro Groove, I “Les Frères Smith” (trad i fratelli Smiths) sono un collettivo di 11 musicisti franco-africani di base a Parigi, innamorati dell’Afro-Beat e del groove etiope. Da più di 10 anni in giro per l’Europa (ma per la primissima volta in Italia!) questi “contrabbandieri” musicali sanno come incendiare il pubblico con i loro serratissimi ritmi intrisi di jazz, trance tribale, funk e di tutte le influenze che ogni membro della band ha messo nel progetto sempre nel rispetto dei loro mentori

Domenica 30 luglio

SUD SOUND SYSTEM & BAG A RIDDIM BAND

Salentini di origine ma nati sulla scena bolognese, i Sud Sound System iniziano a farsi notare alla fine degli anni Ottanta. Nel 1996, con l’uscita dell’album Comu na petra’, i SSS ottengono un grande successo e consacrano il loro stile, un reggae che mischia lo stile raggamuffin con le influenze folkloristiche della pizzica salentina, sfruttando direttamente la sonorità del dialetto; i testi, invece, indugiano da tematiche sociali legate all’immigrazione e al melting pot culturale della loro terra e, per estensione del mondo intero, quello stesso miscuglio da cui di fatti proviene la musica reggae.

INFO Come per la passata edizione, l’accesso a piazza Giotto sarà attraverso il biglietto simbolico di 1 euro. (il Blues Corner, Portami altrove e le attività commerciali saranno fuori dall’area a pagamento). Con Io Sostengo Etnica puoi acquistare un abbonamento alle sei serate al costo di cinque euro.