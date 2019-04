“Stairway to Heaven”. Norge & Orchestra Nuove Assonanze play Led Zeppelin

I Led Zeppelin come non li avete mai sentiti! Norge & Orchestra Nuove Assonanze alla Cavea del Maggio Fiorentino in “Stairway to Heaven”. Arrangiamenti orchestrali e direttore Stefano Maccagno. Giovedì 27 giugno 2019 Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

I grandi successi dei Led Zeppelin in versione orchestrale, proposti da una delle tribute band più apprezzate d’Italia e da un maestoso ensemble sinfonico.

Norge e Orchestra Nuove Assonanze uniscono le forze per “Stairway to Heaven”, giovedì 27 giugno alla Cavea del Maggio Musicale Fiorentino: una serata tutta nel segno del quartetto inglese e di brani immortali come “Immigrant song”, “Whole lotta love”,” Moby Dick”… Sul podio il maestro Stefano Maccagno, che ha curato anche gli arrangiamenti orchestrali. “Stairway to Heaven” è un’opera imponente e coraggiosa: non un semplice adattamento, ma un vero arrangiamento della musica dei Led Zeppelin per orchestra sinfonica.

“Stairway to Heaven” nasce da un’idea di Carlo Bianco e può vantare un debutto d’eccezione, tre anni addietro, con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Il testimone passa ora all’Orchestra Nuove Assonanze, formata da giovani professori d’orchestra e solisti con alle spalle già importanti esperienze professionali. Direzione e arrangiamenti sono a cura di Stefano Maccagno, pianista e compositore ufficiale del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Norge è la tribute band capitanata dal vocalist fiorentino Jacopo Meille (attualmente in forza ai britannici Tygers of Pan Tang) che da anni dispensa il verbo dei Led Zeppelin: un’intensità e una capacità interpretativa che, in Italia, non ha eguali.

I biglietti – posto unico 20 euro – sono disponibili da oggi nei punti vendita Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.ticketone.it.

INFO

Biglietto (esclusi diritti di prevendita)

Posto unico 20 euro

Prevendite

Nei punti vendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Online su www.ticketone.it tel. 892.101.

Info tel. 055.218647 – www.lndf.it