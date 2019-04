“Essere Leonardo Da Vinci” in esclusiva al Cinema Odeon di Firenze

Dopo il successo in America arriva a Firenze, in anteprima ed esclusiva assoluta, il film che celebra i 500 anni dalla morte del Genio. Al Cinema Odeon da venerdì 19 a martedì 23 aprile

ESSERE LEONARDO DA VINCI (versione italiana con sottotitoli in inglese) di Massimiliano Finazzer Flory, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo.

Due giornalisti di New York e Milano, ignari l’uno dell’altro, per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo sono alla ricerca di uno scoop. Vedono opere e attraversano i luoghi del Genio tra paesaggi e misteriosi incontri. A Firenze per la prima volta durante uno spettacolo in costume tra frati, turisti e sbandieratori si trovano tracce inaspettate. A Milano si scopre un documento per scoprire chi era Leonardo Uomo attraverso un esame scientifico. Giungono nella sua ultima dimora a Clos Lucée incontrano davvero Leonardo. Viene concessa l’intervista. Le parole del Genio sono autentiche in lingua rinascimentale. Alla fine Leonardo fugge tra i sotterranei tornando a Vigevano e svelandosi ai personaggi più importanti della sua storia dove racconta.

Tratto dallo spettacolo teatrale di successo internazionale “Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile”, è un film unico nel suo genere, con il volto e la lingua di Leonardo, girato in location straordinarie, tra le quali ovviamente non poteva mancare Vinci. Un film che tiene insieme l’originalità linguistica attraverso il linguaggio del Rinascimento, il trucco, i costumi e la qualità tecnologica del nostro tempo come il drone che permette di dare forma a nuove tendenze estetiche, tra paesaggio e patrimonio culturale. Oltre il documentario e prima della fiction una contaminazione di generi con la verità dell’arte. Dopo la première di New York dello scorso ottobre, che ha riscontrato il tutto esaurito e un grande apprezzamento del pubblico, il film arriva ora in Italia, in anteprima ed esclusiva assoluta proprio a Firenze, all’Odeon.

Prima della normale programmazione per il pubblico, il film sarà proiettato al Cinema Odeon Giovedì 18 Aprile (ore 19.30) per una serata a inviti alla presenza di Massimiliano Finazzer Flory e sarà preceduto, Martedì 16 Aprile, dalla spettacolo “Essere Leonardo da Vinci” al Teatro della Pergola.

Cinema Odeon Piazza Strozzi Firenze

Biglietto: euro 10

www.odeonfirenze.com