Firenze: sanzionamenti per abbandono di rifiuti

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato alcune persone responsabili di abbandono di rifiuti nelle zone di Firenze Nova e Isolotto.

Per i primi episodi i responsabili sono stati individuati grazie alle immagini delle fototrappole in via Sestese che hanno ripreso le targhe dei veicoli utilizzati per l’abbandono di rifiuti (indifferenziati e ingombranti) nei pressi di una postazione di cassonetti: cinque complessivamente le sanzioni (fino a un massimo 500 euro) per violazione al Regolamento comunale sullo smaltimento rifiuti.

Nel secondo caso la pattuglia ha effettuato un controllo a seguito dell’abbandono di rifiuti ai cassonetti di via Perlone/via Zipoli (diversi sacchi neri contenti coperture per serre in plastica, mangime per animali e lettiere). Un cittadino ha segnalato di aver assistito allo scarico di rifiuti in diversi cassonetti nella zona e ha fornito la targa del veicolo. Per il responsabile un verbale da 600 euro ai sensi del Testo Unico Ambientale.