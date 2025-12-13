Controradio club: radio aperta, vieni a fare la tessera!

Controradio Streaming
By Redazione
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲: 𝟱𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲
E’ iniziata la campagna di tesseramento 2026 al Controradio Club: in occasione del 𝟱𝟬𝗲𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼 e dei 𝟮𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗹𝘂𝗯, per noi è ancora più importante avere il vostro sostegno e per voi un’occasione in più per sentirvi vicini a chi vi fa compagnia e vi informa ogni giorno.
📻 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟯 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟵 in via del 𝑅𝑜𝑠𝑠𝑜 𝐹𝑖𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜 2𝑏 vi aspettiamo per dare il via insieme ad una campagna che merita di essere sostenuta per una storia lunga 50 anni e per quello che vogliamo ancora fare e raccontare insieme a voi.
Tesserati qui www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio
