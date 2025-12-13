Spari con scacciacani in strada di Firenze per una lite

Alcuni colpi di arma da fuoco, poi scoperto essere una scacciacani, sono stati esplosi in strada a Firenze, nella zona di Novoli, in via Baracca, nel corso di una lite. Paura tra la gente.

Sui social sta circolando un video in cui si sentono gli spari e si vedono persone fuggire Secondo quanto si apprende da fonti investigative i colpi sarebbero riconducibili a una lite avvenuta nella serata dello scorso mercoledì intorno alle 18. Sul posto è intervenuta la polizia ma non è stato trovato nessuno dei partecipanti. Una ragazza ha parlato di una lite tra più persone nella quale erano stati esplodi alcuni colpi da un’arma. Dagli approfondimenti i poliziotti hanno trovato cinque bossoli di una scacciacani.