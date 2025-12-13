Controradio Streaming
ToscanaCronacaSpari con scacciacani in strada di Firenze per una lite
Cronaca

Spari con scacciacani in strada di Firenze per una lite

By Redazione
Firenze

Alcuni colpi di arma da fuoco, poi scoperto essere una scacciacani, sono stati esplosi in strada a Firenze, nella zona di Novoli, in via Baracca, nel corso di una lite. Paura tra la gente.

Sui social sta circolando un video in cui si sentono gli spari e si vedono persone fuggire Secondo quanto si apprende da fonti investigative i colpi sarebbero riconducibili a una lite avvenuta nella serata dello scorso mercoledì intorno alle 18. Sul posto è intervenuta la polizia ma non è stato trovato nessuno dei partecipanti. Una ragazza ha parlato di una lite tra più persone nella quale erano stati esplodi alcuni colpi da un’arma. Dagli approfondimenti i poliziotti hanno trovato cinque bossoli di una scacciacani.

