🎧Regionali: in Toscana il Partito Comunista corre da solo con Zanieri

Sanità, lavoro e pace: ecco i 3 punti fondamentali intorno ai quali si strutturerà il programma politico del Partito Comunista alle Regionali, che corre da solo, oltre il campo largo di centrosinistra con M5s che appoggerà Giani e distinguendosi anche dalla lista ‘Toscana Rossa. Candidato a presidente il segretario della federazione pratese, Enrico Zanieri, 41 anni fra pochi giorni. che per illustrare il programma ha scelto un luogo simbolico: il cantiere Esselunga di via Mariti dove il 16 febbraio 2024 morirono cinque operai per il crollo di una trave durante la costruzione.

Nel 2020 il Pci, alle Regionali in Toscana, aveva raggiunto come lista lo 0,96%.

“La sanità pubblica toscana è ormai è ridotta a un simulacro di quella che era – ha detto Zanieri nella conferenza stampa – Abbiamo necessità in primo luogo di contrastare la controriforma Rossi che poi è stata portata avanti da Giani e recuperare un vero accesso alla sanità pubblica” per i cittadini. Quindi il lavoro, “che oggi è poco sicuro e poco pagato” una realtà “che viviamo quotidianamente in Toscana” sottolinea facendo riferimento proprio alla strage di via Mariti. Inoltre questa regione, aggiunge Zanieri, “è diventata fondamentalmente un turistificio” mentre “del lavoro che produce valore aggiunto non c’è più nessuna traccia”. Infine la pace, ha concluso, “perché non vogliamo che Camp Darby diventi ponte aereo verso le guerre della Nato e dell’imperialismo occidentale”.

“Purtroppo – attacca Zanieri – c’è una finta democrazia, perché si annuncia la data delle elezioni il 12 agosto. Significa dover presentare la lista entro il 12 settembre e dover raccogliere ad agosto fra le 10.000 e le 13.000 firme, mentre chi è già presente in Consiglio regionale ne potrà raccogliere 150 o poco più, con una sproporzione quasi di uno a cento”.

Riguardo alla scelta di correre in modo autonomo, Zanieri spiega che “con alcune forze politiche abbiamo avuto un avvicinamento programmatico, con altre no. Il nostro obiettivo è ricostruire un partito forte che abbia una continuità nel tempo, con una linea politica seria e riconoscibile. Abbiamo deciso di percorrere una strada molto più difficile, ma molto più coerente”.