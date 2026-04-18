Incidente sul lavoro ieri pomeriggio al Monte Argentario (Grosseto) dove un 56enne è rimasto ferito gravemente dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario in un cantiere navale a Cala Galera.
L’uomo è stato poi portato con l’elicottero Pegaso in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.
Schiacciato da macchinario in cantiere navale all’Argentario, è grave
Incidente sul lavoro ieri pomeriggio al Monte Argentario (Grosseto) dove un 56enne è rimasto ferito gravemente dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario in un cantiere navale a Cala Galera.