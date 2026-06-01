Femminicidio Eleonora: compagno lascia ospedale per trasferimento in clinica, processo ‘congelato’

Lorenzo Innocenti da poche ore è in libertà vigilata con l’obbligo di sottoporsi a un percorso terapeutico in una struttura specializzata in Liguria. E’ stata dunque accolta l’istanza del suo difensore, confermando la sospensione del processo e seguendo le indicazioni dei periti che avevano rilevato l’incapacità dell’uomo di seguire coscientemente il processo a causa delle condizioni in cui si troverebbe a seguito della caduta lanciandosi dalla finestra dopo aver ucciso la compagna. Innocenti è sopravvissuto a quella caduta ma, dicono i periti del tribunale, ha riportato gravi lesioni che attualmente non lo mettono nella condizione di partecipare al giudizio nei suoi confronti. Di diverso i legali della famiglia della vittima e i loro consulenti. Dubbi anche sulla gestione della degenza di oltre un anno a Ponte a Niccheri che aveva preoccupato anche la comunità.

“Rendiamoci conto che mi sono indignata tanto perché Innocenti dopo aver massacrato mia sorella con 24 coltellate poteva uscire dal reparto e prendere i caffè al bar – scrive la sorella della vittima nel gruppo ‘Giustizia per Eleonora’ -. Oggi scopro che in realtà se fosse uscito nessuno avrebbe vigilato su di lui.(…) Dove sono le tutele per questo orfano, dove sono state le tutele per noi e per questo bambino?”, aggiunge Elisabetta.

Sono domande ancora inevase che alimentano il dolore oltre per la perdita, anche per una ricerca di verità e giustizia che resta ‘congelata’, così come restano appese le vite della famiglia di Eleonora dopo lo squarcio che l’8 febbraio 2025 la tolse ai suoi cari e a suo figlio allora di un anno e mezzo.