Colpita ripetutamente dal marito con una roncola. La donna resta in gravi condizioni a Careggi

Restano stabili, e molto gravi, le condizioni cliniche della fiorentina 43enne ferita sabato sera dal marito con una roncola nella loro abitazione di Montebeni a Fiesole (Firenze). La donna è ricoverata a Careggi e la prognosi rimane riservata.

La 43enne, colpita più volte dal marito, originario della Tunisia, in varie parti del corpo, soprattutto alla testa, ha perso molto sangue e le lesioni arrecatele sono importanti.

L’uomo, 45 anni si trova ristretto nel carcere di Sollicciano, mentre le figlie della coppia, di 2 e 3 anni, sono state affidate alla nonna materna. Era stata lei, nella tarda serata di sabato, a dare l’allarme alle forze dell’ordine per l’aggressione del genero maghrebino alla figlia.