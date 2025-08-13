Controradio Streaming
Mer 13 Ago 2025
ToscanaCronacaColpita ripetutamente dal marito con una roncola. La donna resta in gravi...
Colpita ripetutamente dal marito con una roncola. La donna resta in gravi condizioni a Careggi

By Viola Giacalone
©Imagoeconomica

Restano stabili, e molto gravi, le condizioni cliniche della fiorentina 43enne ferita sabato sera dal marito con una roncola nella loro abitazione di Montebeni a Fiesole (Firenze). La donna è ricoverata a Careggi e la prognosi rimane riservata.

La 43enne, colpita più volte dal marito, originario della Tunisia, in varie parti del corpo, soprattutto alla testa, ha perso molto sangue e le lesioni arrecatele sono importanti.
L’uomo, 45 anni si trova ristretto nel carcere di Sollicciano, mentre le figlie della coppia, di 2 e 3 anni, sono state affidate alla nonna materna. Era stata lei, nella tarda serata di sabato, a dare l’allarme alle forze dell’ordine per l’aggressione del genero maghrebino alla figlia.

