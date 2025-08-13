Controradio Streaming
Mer 13 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaSanitàCresce il ruolo degli specialisti nella sanità regionale
ToscanaSanità

Cresce il ruolo degli specialisti nella sanità regionale

By Redazione
pistoia elba

La sanità pubblica valorizza il ruolo degli specialisti: medici specialisti convenzionati interni, ma anche veterinari, biologi, chimici e psicologi.

La giunta regionale ha approvato l’intesa che recepisce le novità introdotte dall’accordo collettivo nazionale dell’aprile 2024 riguardo il conferimento di incarichi di rilevanza aziendale: di fatto le aziende potranno attribuirne di nuovi con procedure interne (tre anni di durata, rinnovabili, compatibili con le attivita’ assistenziali già in essere) mentre gli specialisti potranno contare su un compenso aggiuntivo, non cumulabile con altri incarichi della stessa natura, tra quattromila e settemila euro lordi annui. Sono richieste competenze professionali  e gestionali acquisite anche tramite percorsi formativi individual.

“Con questo atto – dichiarano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini – siamo i primi a  promuovere un modello organizzativo per gli specialisti convenzionati  interni più flessibile e meritocratico, che riconosce e valorizza le competenze dei professionisti , integrandole nei percorsi di presa in carico e nei modelli di governance territoriale”.

Il numero complessivo degli incarichi aggiuntivi sarà contenuto: non potrà superare di un terzo della media degli incarichi di responsabile di branca conferiti nel biennio precedente, a garanzia di un equilibrio tra valorizzazione professionale e sostenibilità del sistema.

Il Sumai Toscana, sindacato unico della medicina ambulatoriale e degli specialisti in area sanitaria esprime un sentito ringraziamento al presidente Giani, all’assessore Bezzini e al direttore generale Gelli per l approvazione dell’integrazione all’accordo regionale della specialistica convenzionata interna.

“L’integrazione all’accordo  – evidenzia la segretaria regionale Lucia Pierazzuoli – è un segnale chiaro: la specialistica convenzionata interna non è più una risorsa accessoria, ma un importante nodo del sistema sanitario pubblico regionale. Il futuro della sanità in Toscana passa anche  da qui: dal rafforzamento delle reti assistenziali, dalla valorizzazione delle competenze e da un’organizzazione più vicina alle esigenze reali dei cittadini”.

Articolo precedente
🎧Regionali: in Toscana il Partito Comunista corre da solo con Zanieri
Articolo successivo
🎧 Inaugurato parcheggio scambiatore tram Libertà-Bagno a Ripoli

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30459Cronaca18163Politica4042Cultura & Spettacolo3798Diritti2551Sanità2513

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI