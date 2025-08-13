Europa Verde: il campo largo, il rapporto con i centristi, il programma verso le Regionali 13 Agosto 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Europa Verde: il campo largo, il rapporto con i centristi, il programma verso le Regionali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:46 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Ne abbiamo parlato con FILIBERTO ZARATTI, commissario Europa Verde- Verdi Toscana,