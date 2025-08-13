Commercio, Filcams Cgil e UilTucs indicono sciopero per Ferragosto in tutta la Toscana 13 Agosto 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Commercio, Filcams Cgil e UilTucs indicono sciopero per Ferragosto in tutta la Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:03 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed I sindacati: “deve essere una giornata dedicata al riposo, non al consumo”. Ne abbiamo parlato con MARCO CONFICCONI, segretario Uiltucs Toscana,