“Di anno in anno la collaborazione tra Regione Toscana e Rock Contest si consolida sempre di più e per noi è motivo di grande soddisfazione”, a dirlo il presidente Eugenio Giani mentre sono aperte le iscrizioni e tornano i premi speciali che la Regione Toscana mette in palio nell’ambito dello storico concorso nazionale per band e artisti emergenti under 35 organizzato da Controradio e Controradio club. Anche per la 36 edizione, ci saranno il premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì e il premio Enrico Greppi “Erriquez”. Sul valore di questa manifestazione Chiara Brilli ne ha parlato con lo stesso Giani, mentre domenico Guarino ha fatto il punto con il direttore artistico della manifestazione, Giuseppe Barone.