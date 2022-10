🎧Controradio News ore 7.25 - 27 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:57 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’ Controradio news – Sono stati condannati a 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato (il pubblico ministero aveva chiesto la pena di un anno) con l’accusa di omissione di soccorso i due parà della Folgore Augusto Simeoni e Alessio Fracassi, di Livorno. Per loro il tribunale ha disposto anche una provvisionale per ciascuna parte civile (i genitori della vittima) imputati per la morte di un loro commilitone, Tiziano Celoni, 27 anni di Viterbo, avvenuta all’interno della caserma ‘Gamerra’ di Pisa il 10 novembre 2017.

Controradio news -Un uomo di 62 anni, che stava lavorando nel suo oliveto nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca), in Garfagnana, è stato ferito da un colpo di fucile sparato da un cacciatore. Il fatto e’ avvenuto nella frazione di Tempagnano. Il ferito, 62 anni, raggiunto da una rosa di pallini, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Lucca ma da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. A sparare, secondo quanto emerso, un cacciatore sessantenne di Borgo a Mozzano rintracciato dai carabinieri della compagnia di Castelnuovo Garfagnana, ai quali avrebbe ammesso le sue responsabilità, giustificando la fuga “con la paura provata nell’immediatezza per le conseguenze” di quanto causato.

Controradio news -Il museo si è immediatamente attivato a richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram. Evidentemente le due persone sono entrate agli Uffizi con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimi anni”. Così le Gallerie degli Uffizi replicano al capogruppo Fdi a Firenze, Alessandro Draghi, che ha denunciato un blitz di due giovani influencer che, si sono fatte ritrarre in fotofoto con parti del corpo denudate davanti alla Venere di Botticelli e poi hanno pubblicato le immagini su Instagram.

Controradio news -In occasione della mostra ‘Olafur Eliasson: Nel tuo tempo’ la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze ha ufficializzato una collaborazione con Ens – Ente nazionale Sordi di Firenze. Oltre a progetti di accessibilità, che, spiega una nota, “la Fondazione porta avanti da tanti anni” grazie a questa intesa Palazzo Strozzi propone “una nuova modalità di visita dedicata alle persone sorde rendendo così l’esperienza piacevole e completa”: il 4 novembre (alle ore 18) e il 3 dicembre (alle ore 10) in programma le prime due visite alla mostra nella lingua dei segni italiana. Entrambe le attività sono prenotabili dal sito di Palazzo Strozzi (www.palazzostrozzi.org) e sono completamente gratuite.