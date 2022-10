Niaf: Toscana “Regione d’onore 2022”. Eugenio Giani vola in America

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, giovedì 27 ottobre, sarà a Washington per ritirare il premio “Regione d’onore 2022”, conferito alla Toscana, da parte della Niaf (National Italia America Foundation).

Nel corso della visita in America per ritirare il premio “Regione d’onore 2022” rilasciato da Niaf, il presidente Giani avrà un fitto programma di incontri per intensificare i rapporti imprenditoriali, culturali e istituzionali tra Toscana e Stati Uniti.

La regione sarà premiata nel corso del 47esimo Gala della Niaf, in programma la sera di sabato 29 ottobre.

Alla vigilia della partenza per gli Usa, il presidente della Regione Toscana, ha incontrato i giornalisti per illustrare contenuti e finalità del viaggio in una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“E’ un grande onore per la Toscana ricevere questo riconoscimento” ha esordito il presidente Giani riferendosi al premio “Regione d’onore 2022”. “La Niaf è infatti l’associazione di italo-americani più rappresentativa negli Stati Uniti e svolge una funzione importantissima di collegamento con le comunità e le istituzioni. La Fondazione, con questa sua scelta, ha voluto sottolineare la capacità attrattiva della nostra terra sotto tanti profili: storico, culturale, turistico, paesaggistico, economico”.

“La consegna di questo riconoscimento – ha concluso il presidente – è per noi l’occasione per dare direttamente, con la nostra presenza, testimonianza del grande legame che la Toscana ha con tutti gli italiani che hanno lasciato il segno in America e in tutti gli altri continenti”.

Durante la conferenza è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo per ringraziare apertamente il presidente Giani e per assicurare la anche la sua presenza, insieme al portavoce dell’opposizione Marco Landi.

“La nostra regione – ha proseguito Mazzeo – sarà premiata, e di questo ringrazio la Niaf, ma avrà anche l’opportunità di incontrare il mondo economico americano e il settore imprenditoriale. È il risultato di un lavoro che va avanti da anni a livello internazionale, rispondendo alla richiesta di portare sul territorio nuove risorse e nuovi investitori”

National Italia America Foundation

La National Italia America Foundation (Niaf) è una fondazione con sede a Washington, nata nel 1975. L’associazione conta più di diecimila soci e rappresenta più di 20 milioni di cittadini italo-americani che vivono negli Stati Uniti.

La Niaf collabora attivamente con il Congresso degli Stati Uniti e con la Casa Bianca con il solo obiettivo di mantenere vivo il patrimonio culturale e le tradizioni degli italo-americani. Sottolineando il grande contributo che gli italiani hanno dato alla storia e al progresso degli Stati Uniti. L’associazione promuove anche iniziative benefiche come la raccolta fondi per le borse di studio e progetti di ricerca.

Ogni anno la fondazione sceglie una regione d’Italia per promuoverne la cultura, gli affari e il turismo negli Stati Uniti durante tutto l’anno e conferendole il riconoscimento di “Regione d’Onore”.