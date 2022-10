Da New York al Tenax, Danny Krivit, Joe Claussell e François K in consolle per la Halloween

Il 31 ottobre, al Tenax di Firenze saranno presenti in consolle Danny Krivit, Joe Claussell e François K.

Tre star mondiali direttamente da New York saranno al Tenax, per festeggiare la Halloween Night, con una serata BODY & Soul.

Magnifici alfieri della scena newyorkese, Joe Claussell, François K. e Danny Krivit ricreeranno al Tenax una soulful house speziata di atmosfere jazzy, groove, funk e molto altro.

Joe, François e Danny mixeranno in contemporanea i propri stili, creando così l’inconfondibile sound di BODY & Soul. Un inno al divertimento e al rispetto, la forza unificante della musica che potrete vivere in prima persona la notte del 31 ottobre al Tenax

Nato alla fine degli anni ’90 al Club Vinyl di Manhattan, BODY & Soul è diventato un brand del nightclubbing, e ha girato il pianeta in lungo e in largo per arrivare anche a Firenze, nella nota discoteca Tenax.

“Crediamo che la dance sia un linguaggio universale – spiegano i Dj – ci piace suonare stili musicali diversi, nuovi o vecchi, senza pregiudizi”. Per tutti e tre si tratta di un ritorno a Firenze, dove hanno dato un contributo determinante al successo di un’altra serata entrata nella storia, il Nobody’s Perfect Tenax.

Joe Claussell, François K. e Danny Krivit

In pista dai ’70, Danny Krivit è il “King of the Re-edit”, ben nota infatti è la sua passione per dischi rari, soprattutto in ambito funk, soul e jazz. L’artista ha prodotto oltre 400 dischi e il suo evento “718 Sessions” conta vent’anni di storia e infiniti riconoscimenti.

Joaquin ‘Joe’ Claussell è una delle figure che possiamo considerare più rispettate della dance newyorkese e non solo, grazie anche al lavoro svolto a capo dell’etichetta “Spiritual Life Music”. Il suo stile è inconfondibile: ritmi latini, africani, brasiliani e di altri mondi con elementi di jazz, rock, disco e strumentazione dal vivo.

Altro senatore della dance della città che non dorme mai è François K. L’artista non solo ha mixato una quantità impressionante di dischi, partendo dall’elettronica/New Wave europea degli anni ’80, ma ha anche fondato l’etichetta discografica “Wave Music”.