Notte di Halloween: al Tenax la techno berlinese di Ben Klock

Mercoledì 31 ottobre appuntamento extra con Nobody’s Perfect. In consolle al Tenax uno dei personaggi più significativi della scena elettronica europea. Al suo fianco Mannie, giovane resident del club di via Pratese.

Si chiama Ben Klock, ed è lui l’ospite principale della notte più paurosa dell’anno al Tenax (apertura porte ore 22:30 – ingresso 20/23/25 € – vietato ai minori di 18 anni).

Peso massimo della techno europea, resident del leggendario Berghain sin dalla sua apertura nel 2004, Ben Klock ha saputo lasciare il segno nel sound unico del club; a sua volta quello spazio speciale ha influenzato l’approccio di Klock come DJ e produttore. I suoi set techno pieni di ipnotici, profondi e intensi groove, i suoi dischi usciti con la OstGut Ton e, ultima ma non meno importante, la sua label Klockworks (fondata nel 2006) gli hanno fatto guadagnare negli ultimi anni un’eccellente reputazione a livello internazionale.Presentato da tracce precise e coinvolgenti, remix per svariati artisti come Kerri Chandler, Martyn e Depeche Mode, il venerato album di debutto “One” per la OstGut Ton ed il suo Berghain mix, il nome di Ben Klock è sinonimo dell’incarnazione della definizione essenziale di techno. La sua musica è libera dall’opprimente nostalgia, ti persuade con consistenza, tensione, dinamicità e più e più volte con l’emotività che ci si aspetterebbe dalla house music. In questo modo Klock segue una non rigorosa fusione tra salto quantico e tradizione, includendo semplici e coinvolgenti melodie. La capacità di accordare l’austerità dell’industrial, la musicalità naturale e la fisicità espressiva è la sua grande arte ed il suo talento. E, certamente, le sue maratone mensili al Berghain accompagnano il tutto con puro sound e motivano consistentemente Ben Klock a saltare la botola chiamata routine.

A fare gli onori di casa spetterà a Mannie, giovane dj producer già resident del Tenax da più di 2 anni. Artista versatile spazia della techno alla house Mannie è stato nominato da DjMag come uno dei più rappresentativi produttori italiani emergenti. Ha pubblicato brani originali e remix su importanti etichette come Poker Flat, Desolat, Exploited, Housewax, solo per citarne alcune. Questo lo ha portato ad essere spesso in cima alle classifiche e a suonare in tutta Europa. La sua musica è costantemente nelle playlist e nelle classifiche di artisti come LocoDice, Tanzmann e Groove Armada.

Tenax – via pratese 46, 50145 Firenze – PARCHEGGIO: si consiglia la clientela di parcheggiare l’auto nell’aerea custodita e gratuita in via Palagio degli Spini a soli 400 metri dal Tenax