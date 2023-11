🎧 Via Chiantigiana, la toppa dopo il caos

Via Chiantigiana – Una soluzione in due step per la ‘strettoia’ di via Chiantigiana, che ha causato problemi a Firenze (nella zona sud della città) e Bagno a Ripoli a causa della presenza di un cantiere.

È l’esito di un incontro alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e dell’assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti.

Oggi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è prevista l’istituzione del senso unico verso Firenze con la possibilità per i soli mezzi di soccorso di percorrere il tratto interessato dal cantiere privato in senso inverso garantendo così l’accesso all’ospedale di Santa Maria Annunziata.

Nel frattempo, si spiega ancora dal Comune, si valuta l’installazione di un semaforo che regoli il senso unico alternato a partire dai giorni successivi e alla presenza di personale incarico di regolare il traffico. Sempre oggi ci sarà un incontro con la ditta che effettua i lavori.

Lo abbiamo definito quel ‘gran pasticcio’ tra Antella, Grassina e Ponte a Ema. ne abbiamo parlato con il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini che ci ha aggiornato sugli aggiustamenti predisposti ieri nell’incontro con il Comune di Firenze. “Lo avevamo detto, adesso speriamo che i problemi vengano risolti e che si pensi in logica di grande Firenze anche dal punto di vista urbanistico, perché altrimenti a rimetterci sono in primis i cittadini”.

Ascolta l’intervista QUI