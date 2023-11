Salvini e Le Pen a Firenze, Nardella ‘città si faccia sentire’ contro il ‘cantiere nero’

Salvini e Le Pen a Firenze, Nardella ‘città si faccia sentire’ – “Se Salvini e Le Pen vengono a Firenze per lanciare il ‘cantiere nero’ sull’Europa, Firenze si faccia sentire con una bella iniziativa per l’Europa, la pace e la democrazia. Tutte le idee e le proposte convergano in un’unica ‘giornata europea’ fiorentina”. Lo ha scritto il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Il 3 dicembre, a Firenze, Matteo Salvini accoglierà gli amici europei dell’ultradestra: ci sarà Marine Le Pen e Alice Weidel, copresidente di Alternative fur Deutschland.

“Salvini raduna a Firenze Marine Le Pen e Alice Weidel, rappresentanti di una destra razzista e negazionista. La nostra città, da sempre aperta e inclusiva, non sarà il loro ‘cantiere nero’ che ci riporta indietro nel tempo. Qui non c’è spazio per l’odio e l’intolleranza”. Così l’assessore al welfare di Firenze Sara Funaro sui social.

“Il 3 dicembre Salvini verrà a Firenze con i suoi amici nazionalisti e neonazisti di tutta Europa per dare il via ad un cantiere nero. La scelta provocatoria di farlo a Firenze, città di pace, di diritti e di umanità, non può restare senza risposta: la comunità democratica fiorentina si mobiliti e scenda in piazza tutta insieme, con parole radicalmente alternative alle loro”. Lo sottolinea, in una nota, il coordinatore della segreteria toscana del Pd Andrea Giorgio che rilancia l’idea di una manifestazione “per dire no a chi semina paura, xenofobia, intolleranza, a chi nega i cambiamenti climatici e racconta bugie ad ogni latitudine per frammentare la nostra comunità, indebolire l’Europa e lucrare elettoralmente mentre sta al Governo senza dare alcuna risposta ai problemi dei cittadini: sicurezza, casa, lavoro, su cui oltre alle promesse, i fatti stanno a zero”.