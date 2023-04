🎧 Gaznevada al Tenax di Firenze, l’intervista

Tenax presenta Gaznevada play Gaznevada! Giovedì 6 aprile alle 22.30 con ingresso gratuito. Robert Squibb & Chainsaw Sally rileggeranno in chiave elettronica, sotto forma di livedjset, i brani più iconici del periodo 80/83. Intervista a cura di Giustina Terenzi

🎧 ASCOLTA L’INTERVISTA:

I Gaznevada sono una storica formazione bolognese attiva tra la fine degli anni settanta e la fine degli anni ottanta. Il duo (composto Robert Squibb & Chainsaw Sally) torna live per eseguire una versione ‘modernizzata’ di Sick Soundtrack, del 1980, ristampato per celebrare i quarant’anni dall’uscita. (L’album presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo la rivista Rolling Stone Italia in una recensione legata alla ristampa del 2020 viene definito dal mensile Rumore “come uno degli album più importanti, se non il più importante della new wave italiana, il disco con il quale il punk italiano diventa adulto”.

Nel 2022, durante un incontro organizzato dal Dams, come ci raccontano Ciro Pagano (Robert Squibb) e Marco Bongiovanni (Chainsaw Sally) nell’intervista , viene presentato per la prima volta il live set inedito che rileggeva Sick Soundtrack in chiave contemporanea. Da lì il ritorno su palchi come quello del Covo di Bologna e del Tenax di Firenze questa sera, fino alla data berlinese del Berghain (uno dei club underground e più importanti ed esclusivi al mondo) il prossimo 7 aprile!

Tenax Club, Via pratese 46 – 50145 Firenze, giovedì 6 aprile – 22:30

Ingresso gratuito su prenotazione QUI