Musei della Toscana, 30 luoghi aperti nei giorni di Pasqua

Firenze, i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei della Toscana saranno aperti a Pasqua, Pasquetta, con mostre e visite guidate ai capolavori e alle collezioni.

In occasione delle prossime festività la Direzione regionale Musei della Toscana, fa sapere che saranno aperti al pubblico oltre trenta luoghi della cultura statali diffusi su tutto il territorio regionale.

A Firenze, per esempio, è aperto il Museo archeologico nazionale, il museo di San Marco che fino a Pasqua propone, nel refettorio piccolo, il cortometraggio ‘Fra Angelico’s Communion: The Living Tableau’, opera del visionario creatore americano Armondo Linus Acosta Armondo che anima l’affresco del Beato Angelico ‘La comunione degli Apostoli’ della cella 35. Aperte al pubblico anche le ville medicee della Petraia e del Giardino della Villa medicea di Castello, per ammirare le antiche preziose collezioni di agrumi, le ville medicee di Poggio a Caiano e di Cerreto Guidi, il parco di villa il Ventaglio e, solo il 10 aprile, anche villa Corsini a Castello.

Aperte per le festività anche tutte le aree archeologiche: i Tumuli di Montefortini e Boschetti a Comeana (Prato) (solo il 9 e il 25), Il tumulo del Sodo a Cortona (Arezzo), il museo archeologico nazionale di Castiglioncello (Livorno) e nella provincia di Grosseto le aree archeologiche di Vetulonia e dell’antica Città di Cosa.

Tra le altre aperture anche la Basilica di San Francesco di Arezzo, con lo straordinario ciclo pittorico della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, i due musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi a Lucca, le residenze napoleoniche di Villa san Martino e della Palazzina dei Mulini all’isola d’Elba (Livorno), Palazzo Reale e San Matteo a Pisa che propongono visite guidate gratuite alle collezioni. In provincia di Siena sarà aperto il museo nazionale Etrusco di Chiusi.