🎧 Festival di Cinema e Donne 2025

La 46esima edizione del Festival di Cinema e Donne, che si svolgerà al cinema La Compagnia (via Cavour 50/r a Firenze), nel cartellone della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, con la direzione di Camilla Toschi e l’organizzazione a cura dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana. Il festival, che fin dalle origini esplora il cinema attraverso le storie e le visioni delle donne registe, nel corso della sua lunga storia ha ospitato grandi maestre come Germaine Dulac, Maya Deren, Marguerite Duras, Chantal Akerman, Lina Wertmüller, Margarethe von Trotta, Agnès Varda, Costanza Quatriglio, Wilma Labate, fino ad Agnieszka Holland, Kasia Smutniak e Céline Sciamma. Nelle ultime edizioni, il festival ha rafforzato il dialogo tra registe affermate e nuove autrici, aprendo spazi di confronto e di rinnovamento.

Il 21 ottobre in programma una pre-apertura del festival: si renderà omaggio a Elvira Notari, evento in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale, Laboratorio Immagine Donna e Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Elvira Coda Notari pioniera del cinema italiano (si parte con la proiezione del film Elvira Notari: oltre il silenzio di Valerio Ciriaci.) Il film sarà introdotto in sala dal regista e dalla produttrice Antonella Di Nocera. La serata proseguirà con È piccerella film realizzato nel 1922 da Elvira Notari, il cui restauro digitale è stato realizzato nel 2018 dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, con il contributo di ZDF/ARTE. Il film è musicato dal vivo: le musiche originali della versione restaurata sono del Maestro Enrico Melozzi. Il festival apre ufficialmente il 22 ottobre con il talk tra la regista Sepideh Farsi e la giornalista e scrittrice Rula Jebreal a cui seguirà la proiezione di Put Your Soul on Your Hand and Walk. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025, il film racconta il legame tra due donne: Sepideh Farsi e Fatma Hassona, giovane fotoreporter palestinese uccisa sotto le bombe israeliane il 16 aprile 2025. Come ogni anno, ci sarà una ricca la selezione di film in concorso con opere provenienti da tutto il mondo che saranno valutate da una giuria composta dalla critica cinematografica Marianna Cappi (SIC – Settimana Internazionale della Critica), dalla Creative Producer Manuela Pincitore (WIFTM – Women in Film Television Media Italia) e dall’esercente Blanca Carrieri (LE Donne). Completano il cartellone la terza parte del progetto Cinema, l’altra Storia dedicato a Ida Lupino (a cura di Piera Detassis con Raffaella Giancristofaro), due esposizioni gratuite nel foyer del cinema e tantissime ospiti da tutto il mondo: Rula Jebreal, Sepideh Farsi, Agustina Macri, Anna Cazenave Cambet, Caroline Deruas Peano, Léna Garrel, Monica Guerritore, Alvia Reale, Francesca Cellini e Laura Samani. PROGRAMMA COMPLETO