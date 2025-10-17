Controradio Streaming
Ven 17 Ott 2025
Su bus senza biglietto, coppia minaccia autista con coltello
Cronaca

Su bus senza biglietto, coppia minaccia autista con coltello

By Redazione
Per salire sul bus senza biglietto minacciano con un coltello l’autista, poi assalgono un passante e una ragazza. I due aggressori, un uomo e una donna, si sono poi allontanati, facendo perdere le tracce. E’ accaduto intorno alla mezzanotte, in largo Alinari, a due passi dalla stazione Santa Maria Novella, a Firenze.

A dare l’allarme ai carabinieri è stato, un’ora più tardi, alla fermata di Pontassieve, l’autista del mezzo, che era diretto ad Arezzo, dipendente di un subconcessionario di Autolinee Toscane (At).

Poco prima della partenza del bus, la coppia, secondo quanto emerso, avrebbe minacciato con una lama l’autista perché voleva salire sul mezzo senza biglietto. Un passante si sarebbe avvicinato per riportarle la calma ma sarebbe stato ferito a una gamba con il coltello. I due infine avrebbero spintonato una ragazza che voleva salire sul pullman. Le persone aggredite non hanno chiesto l’intervento dei sanitari. L’autista ha poi trovato il coltello piantato nello pneumatico del bus e lo ha consegnato ai carabinieri. L’arma è stata sequestrata, al vaglio dei militari anche i video delle telecamere di videosorveglianza di largo Alinari.
“Dispiaciuti per quanto accaduto e per i gesti di violenza e inciviltà – spiega At -, confidiamo nella collaborazione e lavoro delle forze dell’ordine, che ringraziamo per la costante attenzione, a garanzia della sicurezza di passeggeri e professionisti che lavorano”.

