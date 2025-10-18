Controradio Streaming
ToscanaPoliticaGiani, primo atto sarà delibera riconoscimento Stato Palestina
Politica

Giani, primo atto sarà delibera riconoscimento Stato Palestina

By Redazione

“Noi abbiamo vinto sul modo di governare la Toscana, ma il primo atto formale sarà la delibera” sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo ha detto concludendo il suo intervento al Teatro Puccini di Firenze, tra gli applausi dei presenti, il governatore Eugenio Giani, appena riconfermato. Giani ha spiegato di non avere mai affrontato esplicitamente il tema in campagna elettorale, “perché altrimenti mi avrebbero detto ‘questo è il centrosinistra, Giani invece che affrontare i problemi della Toscana, affronta i problemi internazionali’. Avete visto quante critiche sono state fatte a Matteo Ricci nelle Marche? Ecco, io ritengo che invece questa sia una cosa molto importante”.

