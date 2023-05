🎧 Dente in concerto, ascolta l’intervista

In occasione della data fiorentina, al Viper Theatre il 12 maggio, Giustina Terenzi ha intervistato il cantautore Dente: un nuovissimo disco, “Hotel Souvenir”, e un nuovo tour che lo portarà nei maggiori club italiani.

Dente è tornato sulle scene con un nuovo disco: Hotel Souvenir, uscito lo scorso 7 aprile per Inri/Virgin Music Las. “Hotel Souvenir” è un disco sulle scelte fatte nel tempo, sulle decisioni che ti cambiano e i meccanismi che ti inchiodano al palo. Ma non solo, è anche un disco sulla consapevolezza e la cura di sé (‘vuoi cambiare la testa, canta in Un anno da dimenticare, ma come si fa?’).

Dieci brani che evocano il presente attraverso ricordi dal passato e sguardi al futuro, delineando un luogo immaginario, una malinconica e un po’ malconcia stanza dei ricordi a cui si impara a voler bene con il tempo.

Il disco prodotto da Federico Nardelli, è stato anticipato dai singoli Cambiare idea, La vita fino a qui e Allegria del tempo che passa. Tanti gli ospiti coinvolti in questo album: i Post Nebbia, i Selton, e in un’unica traccia – Il mondo con gli occhi – le voci di Fulminacci, Giorgio Poi, Colapesce, VV (all’anagrafe Viviana Colombo), Ditonellapiaga e Dimartino, in una sarcastica risposta all’orgia di featuring del mondo trap.

