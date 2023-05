Detenuti Massa Marittima cureranno giardino Rsa Falusi

Massa Marittima, il progetto ‘Mi riscatto per Massa Marittima’, promosso dal Rotary Club di Massa Marittima, prevede il coinvolgimento dei detenuti della Casa circondariale massetana nella cura del verde e più in generale degli spazi esterni della residenza per anziani, Rsa Falusi.

Il progetto ha visto la firma del protocollo d’intesa tra Comune, lo stesso Rotary, Falusi e Casa circondariale di Massa Marittima con il quale si formalizza l’inizio delle attività dei detenuti.

Il protocollo, secondo quanto si spiega, stabilisce che alcuni detenuti, selezionati dalla direzione della casa circondariale, potranno essere impegnati nel ripristino e nelle manutenzioni delle aree verdi del Falusi con le relative staccionate e pavimentazioni, collaboreranno alle opere di giardinaggio e alla coltivazione dell’orto, per abbellire e mantenere sempre in ordine tutta la parte esterna della rsa.

La direzione della casa circondariale avrà il compito di selezionare attraverso il gruppo di osservazione e trattamento, i detenuti che sono i possibili beneficiari e per i quali proporrà l’ammissione al lavoro all’esterno ex art. 21 c. 4 ter L. 354/75 redigendo specifico programma da inviare al magistrato di Sorveglianza di Siena. Tra le varie spese sostenute dal Rotary Club ci sarà anche la formazione professionale di ogni detenuto inserito nell’attività lavorativa ai fini del D Lgs 81/2008.