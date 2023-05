Traffico in tilt a Firenze a causa di tre incidenti e stasera c’è la partita Fiorentina-Basilea

Firenze, traffico in tilt stamani nel capoluogo toscano dove intorno alle 7:30 si è verificato un incidente in viale Strozzi, all’altezza di via Valfonda, che ha visto il coinvolgimento di due auto.

Ci sono state ripercussioni per il traffico in città con rallentamenti verso il centro. Intorno alle 10 si è verificato un secondo incidente, sempre in viale Strozzi ma all’altezza di via Ridolfi: un’auto ha sbattuto contro il cordolo.

Circolazione complicata anche nel quartiere di Campo di Marte a causa di un incidente, intorno alle 9.30, in via Carnesecchi, all’altezza di piazza San Gervasio. Nel sinistro, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono rimasti coinvolti un bus, un’auto e un ciclomotore.

Non sono poi mancati gli interventi urgenti sui sottoservizi come in via San Giuseppe e in lungarno Diaz con scavi di Toscana Energia per fughe di gas.

Disagi alla circolazione sono possibili anche nel pomeriggio in vista della partita di Conference League in programma dalle 21:00 e che vedrà la Fiorentina scendere in campo contro il Basilea.

Oltre ai provvedimenti disposti su indicazione della Questura nella zona dello stadio già dalle 9 di questa mattina, dalle 17 sono previsti divieti di transito in piazza Indipendenza nel tratto via Nazionale-via Ridolfi. Si tratta di chiusure temporanee legate alla partenza delle navette che porteranno i tifosi svizzeri allo stadio previsti dalle 17 per le successive tre ore con impatto sulla circolazione della zona.

Si potranno quindi registrare rallentamenti sulla direttrice via Santa Caterina d’Alessandria-via Nazionale verso la stazione di Santa Maria Novella. Si invita a usare percorsi alternativi o a evitare questa direttrice per raggiungere la stazione.