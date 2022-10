🎧 Controradio News ore 7.25 – 03 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:04 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Piazza Sant’Ambrogio a Firenze gremita ieri pomeriggio per la manifestazione di protesta contro il regime iraniano dopo la morte di Mahsa Amini. Sul sagrato della chiesa di S.Ambrogio lasciate le ciocche di capelli che più partecipanti si sono tagliate mentre risuonavano anche Bella ciao e Imagine. Sempre ieri a Firenze al Museo Novecento, come già la Triennale di Milano e il Maxxi di Roma, era possibile lasciare una ciocca di capelli, unendosi simbolicamente alla lotta delle donne iraniane.

Controradio news – Sciopero di 24 ore dei rider fiorentini il 5 ottobre prossimo: lo hanno proclamato Filcams-Filt-Nidil Cgil in seguito alla morte di un giovane rider, 26 anni, avvenuto ieri in ospedale per le ferite riportato in un incidente stradale verificatosi sabato sera nel capoluogo toscano.

Controradio news – “Le indagini faranno il loro corso ma nessuno potrà portare in vita il giovane rider che è morto sul lavoro. Il comfort degli utenti non può essere pagato con le mancate tutele dei rider: tutti noi dobbiamo cambiare mentalità e chiedere uniti al nuovo Parlamento di intervenire in fretta arrestando il numero dei tanti, troppi, lavoratori morti”. Lo dichiara, esprimendo anche il suo cordoglio, il presidente della Toscana Enrico Giani per il 26enne rider morto a Firenze.

Controradio news – Soccorso in stato di coma per un presunto abuso di alcol, come riferito da fonti sanitarie. E’ quanto accaduto nella tarda serata di sabato ad Arezzo: a finire in ospedale un quindicenne che è stato anche intubato. Le sue condizioni sarebbero ora in miglioramento. Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri che stanno svolgendo accertamenti sull’accaduto il ragazzo sarebbe stato in compagnia di alcuni coetanei quando si sarebbe sentito male. Gli stessi amici avrebbero dato l’allarme. I carabinieri faranno accertamenti per risalire anche al locale che ha venduto l’alcol al giovane.

Controradio news – Superate le 30mila iscrizioni per Corri la vita, la cui XX edizione si svolta ieri a Firenze: la manifestazione unisce sport, cultura e solidarietà e anche quest’anno, grazie alla raccolta fondi, sosterrà progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il sostegno psicologico. Per l’edizione del ventennale, come spiegato dal sindaco Dario Nardella tra i presenti allo start, pensiero rivolto alle donne iraniane. Il sindaco oggi alle 14 sarà sul terrazzino di Palazzo Vecchio per mettere uno striscione di solidarietà.