🎧 Concrete Noir “Romance Ruins”

Concrete Noir è il nuovo progetto di Piero Fragola, multimedia artist e sound designer di adozione fiorentina. Il disco è il primo titolo della nuovissima etichetta Frequens Records. Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi
Con Concrete Noir, nuovo progetto di Piero Fragola, multimedia artist e sound designer già attivo con WeLove (BPitch Control) e ANGLE (Tiptop Audio Records) si concretizza un approccio ibrido che unisce elettronica, voce e immagine in composizioni introspettive e malinconiche, guidate da una linea ritmica energica e da bassi di forte impatto fisico. L’album include 11 brani, di cui 9 corredati da videoclip. Le tracce oscillano tra brani strutturati in forma canzone e paesaggi sonori cinematici, con un’enfasi sull’impatto emotivo più che sulla perfezione tecnica. Tra wave, dark wave, synth pop e contaminazioni elettroniche.
Il titolo definisce il nucleo concettuale: il Romanticismo, nell’eccesso della sua intensità, produce distruzione; da quella distruzione si rigenera però un senso vitale. La figura evocata è quella di un “eroe decadente”, figlio di ideali infranti che recupera bellezza dal collasso.
Come in altri suoi lavori, Fragola integra dimensione sonora e visiva: quasi ogni brano è accompagnato da un video, che amplia l’orizzonte multimediale del progetto. Designer per Tiptop Audio e docente presso IED e LABA di Firenze, applica a Concrete Noir una visione multisensoriale in cui medium e messaggio coincidono. Romance Ruins resta così come una dichiarazionei poetica: un’opera che non teme la frammentazione, ma vi intravede la possibilità di una nuova chiarezza.