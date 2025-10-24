🎧 Concrete Noir “Romance Ruins”

Con Concrete Noir, nuovo progetto di Piero Fragola, multimedia artist e sound designer già attivo con WeLove (BPitch Control) e ANGLE (Tiptop Audio Records) si concretizza un approccio ibrido che unisce elettronica, voce e immagine in composizioni introspettive e malinconiche, guidate da una linea ritmica energica e da bassi di forte impatto fisico. L’album include 11 brani, di cui 9 corredati da videoclip. Le tracce oscillano tra brani strutturati in forma canzone e paesaggi sonori cinematici, con un’enfasi sull’impatto emotivo più che sulla perfezione tecnica. Tra wave, dark wave, synth pop e contaminazioni elettroniche.

Il titolo definisce il nucleo concettuale: il Romanticismo, nell’eccesso della sua intensità, produce distruzione; da quella distruzione si rigenera però un senso vitale. La figura evocata è quella di un “eroe decadente”, figlio di ideali infranti che recupera bellezza dal collasso. Come in altri suoi lavori, Fragola integra dimensione sonora e visiva: quasi ogni brano è accompagnato da un video, che amplia l’orizzonte multimediale del progetto. Designer per Tiptop Audio e docente presso IED e LABA di Firenze, applica a Concrete Noir una visione multisensoriale in cui medium e messaggio coincidono. Romance Ruins resta così come una dichiarazionei poetica: un’opera che non teme la frammentazione, ma vi intravede la possibilità di una nuova chiarezza.