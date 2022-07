🎧️ Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti a Firenze

By

Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti saranno in concerto giovedì 14 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze per presentare “Meme K Ultra”. Inizio ore 21,30. La serata è a ingresso libero. Ascolta l’intervista

Tre allegri ragazzi morti sono considerati tra i pilastri della scena indipendente italiana, con oltre venticinque anni di musica, indipendenza e avventure, più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e la fondazione di un’etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti.

I Cor Veleno si annoverano tra le formazioni rap italiane più importanti, ispiratori di gran parte della nuova scena musicale. Con la loro attitudine hardcore, fatta di beat potenti e rime taglienti e profonde, negli anni hanno saputo coniugare perfettamente l’impostazione più ‘old school’ e le sonorità del rap più attuale.

Uscito lo scorso marzo per La Tempesta Dischi/distr. Artist First, “Meme K Ultra” suggella un incontro che potremmo definire magico: le due band hanno superato i rispettivi ruoli stilistici e musicali andando oltre, hanno infatti creato un sound nuovo che ha trasformato questo lavoro in un disco memorabile, dando vita al suono di un vero Supergruppo.

Ascolta l’intervista a cura di Davide Agazzi.

Giovedì 14 luglio 2022 – ore 21,30

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze