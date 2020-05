WØM FEST – home edition

Dal 15 maggio WØM FEST pubblicherà sui propri canali social una serie di video che vedranno la partecipazione di sei artisti provenienti da mondi artistici diversi. L’intervista all’organizzatore David Martinelli a cura di Giustina Terenzi

Sei video, tra live da casa, tutorial e altro, comporranno il palinsesto della quarta edizione dell’evento organizzato dalla Associazione WOM. Le settimane di reclusione forzata, dovute all’avvento del Coronavirus, hanno convinto gli organizzatori a non rimanere con le mani in mano, cogliendo l’occasione per continuare a valorizzare quello spirito di talent scouting che da sempre caratterizza l’anima di Wom Fest. Gli artisti coinvolti, infatti, saranno per lo più giovani promesse di quella scena musicale italiana che spazia dal cantautorato, all’ r’n’b fino all’elettronica. Si aggiungo dei contenuti speciali come reading e tutorial realizzati da cari amici del festival. INFO/PROGRAMMA

Ascolta l’intervista: