Consiglio Comunale con mascherine rosse contro violenza donne

Campi Bisenzio, una mascherina rossa con ricamato il 1522, il numero di help online per donne vittime di violenza e stalking, attivo già dal 2006, è stata indossata ieri prima della conclusione del Consiglio Comunale da tutti i consiglieri.

Le mascherine sono state confezionate interamente a mano dalla consigliera Murgia per tutti i membri del Consiglio Comunale, segretario comunale e giunta compresi.

“Un gesto semplice, carico di attenzione e cura verso un’emergenza che non si arresta e che purtroppo non ha carattere di periodicità – spiega la presidente del Consiglio comunale Eleonora Ciambellotti -. Il nostro Consiglio comunale ha da sempre lavorato, grazie in particolare alla sesta commissione sul tema della violenza di genere, in collaborazione con molte associazioni, anche del territorio. Un messaggio che non ha colore politico, ma che riflette il modo più alto di esercitare la politica stessa: esserci per chi è in difficoltà, per chi subisce discriminazioni e violenze”.